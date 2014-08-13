نسمه عبد العزيز تعزف أشهر المقطوعات الموسيقيه بالأسكندرية الأحد المقبل

تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها مجموعه من أشهر القطوعات الموسيقيه ،وذلك بالحفل الذى تحييه فى الثامنة مساء الاحد 17 اغسطس على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية “

كما تعزف نسمه وفرقتها ايضا ،فى الثامنه مساء يوم الثلاثاء 19 اغسطس على المسرح المكشوف بالاوبرا ..

وأعدت نسمة للحفين باقة من الأعمال الموسيقية الغربية العالمية، منها .تنويعات على الماريمبا ، تيكو تيكو، الى جانب مجموعة من اشهر الحان الموسيقى العربية التى اعيد توزيعها لتناسب الة الماريمبا ،ومنها مختارات من أعمال كل من محمد عبد الوهاب ، اسمهان ، ام كلثوم ، فيروز ، فريد الاطرش ،شادية، وعبد الحليم حافظ.

المعروف ان الفنانه نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على الات الايقاع ، كونت مجموعتها الموسيقية منذ ما يزيد وطافت معهم معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الاوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات ، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الايقاع) نظرا لبراعتها فى العزف على جميع الالات الايقاعية.

وتقام الحفلات فى اطار فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى