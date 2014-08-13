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خطة شاملة لتطوير منطقة كهوف “حمام فرعون” بجنوب سيناء

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خطة شاملة لتطوير منطقة كهوف “حمام فرعون” بجنوب سيناء خطة شاملة لتطوير منطقة كهوف “حمام فرعون” بجنوب سيناء

عقد اجتماع موسع فى مجلس مدينة ابو زنيمه، بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة حمدى عبد العليم رئيس مدينة ابو زنيمه وبحضور الاستاذ حامد حسين رئيس مدير عام اثار جنوب سيناء وممثلى هيئات التنمية السياحية وحماية الشواطئ.

وتناول الاجتماع أمس مناقشة التصورات المبدئية لتطوير المنطقة من الناحية السياحية والأثرية، حيث تقدمت منطقة آثار جنوب سيناء بمشروع متكامل لتطوير كهوف حمام فرعون الاثرية بمدينة ابو زنيمه ليتم وضعها على الخريطة السياحية لمصر.

وقال أسامة صالح مدير منطقة أثار رأس سدر التابعة لها أثار حمام فرعون، أن منطقة كهوف حمام فرعون تم اخضاعها لقانون حماية الاثار بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2009، بعد الكشف عن اثنين من الكهوف الأثرية التى ترجع للفترة البيزنطية المبكرة وترجع أهميتهما إلى احتوائهما على كتابات ونقوش باللغة اليوناناية القديمة ورسوم لقديسين، مضيفاً أنه بالقرب من تلك الكهوف توجد عين للمياة الكبريتية والتى تعرف بحمام فرعون حيث يقصدها العديد من الزائرين للاستفادة العلاج. 

وأشار صالح إلى أن خطة التطوير جاءت بتوجيهات من كلا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار بشأن تنمية وتطوير المواقع الأثرية والسياحية بجنوب سيناء وخاصة فى ظل اهتمام الدولة بالسياحة والاثار.

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