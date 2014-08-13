صفوت العالم فى تصريحات : مبارك لجأ للتبرير وملف التوريث سبب ثورة يناير

يرى الخبير الإعلامى الدكتور صفوت العالم، أن “مبارك” لجأ إلى المسلك التبريرى وهذا موقف متوقع لآى رئيس موضع اتهام، مشيرًا إلى أن سنوات الفرص الضائعة – العشر سنوات الآخيرة من حكم مبارك – شهدت بعض التدخلات من جانب الآسرة وتخطيط الحزب الوطنى لتوريث جمال مبارك، هذا ما أثار حفيظة الشعب ضده.

وأكد “العالم” أن الجيش لم يستند لآوامر مبارك عندما نزل إلى الميادين ولكنه يستند فقط إلى الشعب المصرى.

وأختتم حديثه قائلًا “تحدث مبارك من الورق أمر طبيعى نظرًا لتقدم سنة وقلة تركيزه ولمراعاة تسلسل الآحداث وترابط الآفكار”.