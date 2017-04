مجموعة محدد العيون باللون الأسود لأي إطلالة مرغوبة

إبدئي موسم خريف شتاء هذه السنة بإطلالة خاصة بك ذات تأثير قوي مع مجموعة تحديد العيون باللون الأسود الواسعة من MAKE UP FOR EVER التي صُمَمت لإكمال أي إطلالة ترغبين! إنّ محدد العيون باللون الأسود وسيلة أكيدة للحصول على عيون لا تُقاوم بفضل لمسته الأساسية والجذابة.

MAKE UP FOR EVER تُقدّم 8 أنواع من محدد العيون باللون الأسود بكثافة لونية وتركيبات ونتائج مختلفة لضمان حصول المرأة على النتيجة المرغوبة. محدد العيون، سواء كان قلم أو بتركيبة جيل، كريمية أو بودرة، متوفر لدىMAKE UP FOR EVER ولكل نوع صفات مميزة تقدّم نتائج مختلفة تبرز جمال العينين لجعلها محط الأنظار.

ليس بسرَ أنَ العينين من أهم الملامح فهي الجزء الأكثر تعبيراً من الوجه. تلعب دوراً أساسياً في تشكيل الإنطباعات الأولى، التواصل والتعبير عن المشاعر. لهذا السبب، على كل إمرأة تزيينها بأسلوب ملفت وإبراز جمالها.

كوني رمزاً للجمال واحصلي على إطلالة خاصة بكِ مع محدد العيون. يكمُن السّر في النوعية المختارة وتعلّم الأساليب الصحيحة لإستخدامه!

مجموعة محدد العيون من MAKE UP FOR EVER:

Ink Liner محدد عيون سائل مطفي مع رأس طويل ومرن ذات تطبيق عالي الدّقة للحصول على عدّة إطلالات. يحدّد العين باللون الأسود الداكن لنتيجة تدوم طويلاً. مثالي للحصول على نتيجة طبيعية وتحديد سهل.

Artist Liner قلم تحديد العيون ذات تركيبة كريمية تساهم في تجميل العيون بسهولة مع خط كثيف يدوم طويلاً. مثالي لنتيجة لونية كثيفة وسهل الدمج لتطبيق سهل وسريع.

Graphic Liner محدد عيون ذات رأس إسفنجي لخط تحديد دقيق. يُطبق الكمية المناسبة من الكحل ويُحدد العيون باللون الأسود الغني لنتيجة تدوم طويلاً. سواء ترغبين في الحصول على إطلالة طبيعية أو درامية، يساهم هذا المحدد في رسم خطوط رفيعة أو عريضة حسب النتيجة المرغوبة.

Aqua Liner محدد عيون مضاد للماء عالي الدّقة. غني بالصبغات والبوليمرز، تضمن تركيبته نتيجة لونية كثيفة ومضادة للماء.

Aqua Black ظلال عيون مضاد للماء بقوام كريمي، يُساهم في الحصول على عيون Smoky تدوم طويلاً. باستخدام فرشاة يُمكن تطبيق Aqua Black كمحدد عيون. كما يمكن رفيعة، تطبيقه داخل العين.

Cake Eyeliner محدد عيون على شكل بودرة مضغوطة بأساس مائي. يمكن تطبيقه باستخدام فرشاة رطبة. يمكن التحكم بخط التحديد بحيث تكون النتيجة طبيعية أو حادة.

Aqua Eyes قلم تحديد العيون بصبغات لونية مركّزة مضاد للماء. بفضل تركيبته، يدوم حتى تحت أشد الظروف. تُمد تركيبته الكريمية بسهولة على البشرة ومناسبة للعيون الحساسة. كما يمكن تطبيقه داخل العين.

Kohl Pencil قلم كحل مناسب خصيصاً للبشرة الحساسة والرقيقة حول محيط العينين، يمكن استخدامه داخل العينين أو فوق الجفن. فإنه يمنح العينين لوناً كثيفاً .