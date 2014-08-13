البرتقال والليمون لبشرة تعشق الحياة

ما رأيك في القيام ببعض التجارب الجديدة فيما يتعلق بأقنعة البشرة الطبيعية؟؟ ستكون هذه التجربة ممتعة، لكنها بالتأكيد ستكون أكثر متعة وستكتسب أبعاداً إضافية إذا علمت بأن هذه الأقنعة ستجمع بين علاج مشاكل بشرتك وبين ترطيبها وتنعيم ملمسها في آن واحد.

فقد ثبت أن البرتقال والليمون يعتبران من أغنى الأطعمة بفيتامين (D) و (B) وحمض الستريك والبروتين، مما يجعلهما العلاج الأمثل لمشاكل البقع، وتجاعيد البشرة، وحب الشباب، والكلف والجفاف.

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ليس هذا فحسب، بل إن الليمون والبرتقال يمتلكان العديد من الأسرار الأخرى للعناية بالبشرة، والتي لا يسع الوقت لذكرها، كل ما عليك فقط أن تقومي بصنع الأقنعة التالية:

1.الليمون لعلاج جفاف البشرة

المكونات:

•ملعقة من عصير الليمون.

•ملعقة من العسل.

•ملعقة من الخميرة.

•ملعقة من الماء الدافئ.

الطريقة:

1.أذيبي الخميرة في الماء الدافئ حتى تصبح عجينة لينة، ثم أضيفي الليمون والعسل، وافردي القناع على وجهك حتى يجف.

2.احضري نصف ليمون طازجة، ودلكي وجهك بها لمدة دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

3.كرري هذا القناع مرة أسبوعياً وسترين النتيجة.

*يعمل هذا القناع على علاج مشكلة جفاف البشرة لاحتوائه على الليمون والخميرة، كما أنه رائع في ترطيب البشرة وتنعيمها بشكل عميق؛ نظراً لاحتوائه على العسل.

2.البرتقال لنضارة البشرة

المكونات:

•عصير نصف برتقالة.

•3 ملاعق من العسل.

الطريقة:

1.أذيبي العسل على نار هادئة، ثم أضيفي إليه البرتقال وقلبيه جيداً.

2.ارفعي المزيج عن النار واتركيه حتى يهدأ، ثم افرديه على وجهك ورقبتك لمدة ربع ساعة.

3.كرري هذه القناع مرتين أسبوعياً.

*يتميز هذا القناع بقدرته على تخليص البشرة من مشاكل الشحوب ليمنحك بعد أسبوعين فقط بشرة نضرة وأكثر حيوية.

3.الليمون لنعومة البشرة

وللاستفادة من الليمون بأسهل طريقة، قومي بفرك بشرتك بالليمون أو استخدام عصير الليمون في تدليك الوجه واليدين، فالليمون سيقوم بتخليصك من جفاف اليدين وتشققهما ليمنحك بشرة شديدة النعومة.

*يتميز الليمون أيضاً بأنه ساحر في تفتيح لون البشرة وإكسابها الإشراق والحيوية، كل ما عليك فعله من اليوم هو ملء تسريحتك بعصير الليمون والبرتقال، ولن تعاني من مشاكل البشرة مطلقاً.

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