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أسوأ إطلالات النجمات بالرموش الاصطناعية

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أسوأ إطلالات النجمات بالرموش الاصطناعية أسوأ إطلالات النجمات بالرموش الاصطناعية

الأربعاء 13-08-2014 17:06

تلعب الرموش دوراً أساسياً في تكبير العين وإبراز جمالها. وتختلف النظرة والإطلالة باختلاف سماكة الماسكرا طول وكثافة الرموش. من هنا، تعتمد النجمات على الرموش المصطنعة بمختلف أحجامها. لكن تركيب الرموش بالشكل الخطأ يؤثر سلباً في جمال العين. إليك بالصور بعض النجمات اللواتي أسأن استخدام الرموش الاصطناعيّة.

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Beyoncé
تتميّز هذه النجمة بجمالها الخاصّ وجاذبيتها اللافتة. لكنها كسرت القاعدة، وكانت بأسوأ مكياج، عندما أطلّت برموشها الاصطناعيّة الظاهرة بشكل لافت.

Nicole Richie
فقدت هذه النجمة إطلالتها الطبيعية، وبدت مصطنعة جداً بالرموش الكبيرة التي بدّلت جمالها الطبيعي.

Paris Hilton
هي أيضاً وقعت في فخّ الرموش الاصطناعية، إذ بدت إطلالتها سيّئة للغاية.

Katy Perry
من المعروف أنّ Katy تحبّ الرموش الاصطناعيّة وتضعها باستمرار. ولكنّها في هذه الإطلالة بدت سيّئة للغاية، إذ كانت الرموش خفيفة وسميكة جداً.

Eva Longoria
وضع الماسكرا بالطريقة الخطأ على الرموش المصطنعة يؤثر سلباً فيها؛ وهذا ما حدث مع إيفا بحيث بدت رموشها طويلة جدّاً.

Paula Patton
لتركيب الرموش الاصطناعية طريقة خاصة، إذا كانت الرموش الاصطناعية بموازاة الحاجبين، فهي تكون طويلة جداً، ممّا يؤدّي إلى إطلالة سيّئة .


Salma Hayek
Salma المعروفة بأناقتها، وقعت أيضاً في فخّ الرموش الطويلة التي تفقد دورها التجميليّ لتتحوّل إلى مبالغة.


Kim Kardashian
أحياناً، المبالغة في الرموش الاصطناعية تؤدي إلى شكل عنكبوتيّ، ما يُشوّه العين.

انتشرت موضة تركيب الرموش الاصطناعية، وتعدّدت طرق وضعها وكيفيّة تكثيفها. ويبقى للدقة دور أساسيّ في وضع الرموش بشكل يُناسب حجم العين ورسمتها، إضافة إلى طول الحاجبين، كي لا تتحوّل الرموش الإضافية من مجمّلة إلى مسيئة، إلى نظرة العين من جهة، وإلى المكياج ككلّ من جهة أخرى.

 

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