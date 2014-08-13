وصول 65% من إجمالى المقررات التموينية لسوهاج وتحرير 12 محضر لتجار مخالفين‎

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج ان 65%من إجمالى المقرارات والسلع التموينية المقرر صرفها لمواطنى المحافظة عن شهرى يوليو وأغسطس وصلت بالفعل لمخازن شركات الجملة بسوهاج موضحا ان ارتفاع عدد السلع التى سيتم صرفها خلال الأيام القادمة إلى 14 سلعة بدلا من 7 سلع فقط كان يتم صرفها منذ بداية الشهر.

وأوضح شمس انه تم إضافة أنواع جديدة من الزيت والأرز والشاى وعرض أنواع فاخرة من المسلى البقرى ومن ناحية اخرى.

تمكنت مديرية التموين ، فى اطار ضبط عملية تداول السلع التموينية ، من تحرير 12 مخالفة تموينية لتجار وبقالى السلع التموينية بسبب بلاغات وشكاوى المواطنين بقيام التاجر بالبيع بازيد من السعر الذى حددتة وزارة التموين.