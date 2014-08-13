130 مدرسة حكومية في أبوظبي مراقبة بالكاميرات

أنهى مجلس أبوظبي للتعليم تركيب الكاميرات في 80 مدرسة على مستوى الامارة، بالإضافة إلى 50 من المدارس ذات المباني الحديثة تتوفر فيها كاميرات المراقبة طبقا لمواصفات بنائها، ليكون هناك نحو 130 مدرسة حكومية تضم كاميرات مراقبة، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد ضمن مشروع يدعم إجراءات الأمن والسلامة والضبط السلوكي للطلبة، والذي نفذ العام الماضي على المدارس الحكومية الثانوية والمشتركة وسيشمل هذا العام بقية المراحل، كما ألزم المجلس جميع المدارس الخاصة بتركيب كاميرات المراقبة وتطبيق نظام شامل للمراقبة الأمنية الرقمية داخل المباني المدرسية وحولها.

وأكدت إدارة تقنية المعلومات والاتصال بالمجلس متابعة خطة تركيب الكاميرات في بقية المدارس طبقا لمراحل محددة، حيث إن المرحلة الأولى التي نفذت العام الماضي ركزت على مدارس الحلقة الثالثة والمدارس المشتركة نظرا لأولويات وجود الكاميرات فيها لدعم جهود الأمن والسلامة وكوسيلة لردع أية سلوكيات طلابية، على أن تشمل المراحل التالية بقية المدارس من حلقة أولى وثانية ورياض أطفال.

ادارة المراقبة

وأضافت أن عمليات تركيب تلك الكاميرات تمت بدراسة جادة على مستوى إمكاناتها وأدائها التقني، أما على مستوى المواصفات المطلوبة وعمليات المتابعة لهذه الكاميرات فتم العمل فيها بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتتم عملية ادارة ومراقبة الكاميرات في المدرسة بالتنسيق مع ادارة العمليات المدرسية بالمجلس.

وتم تركيب الكاميرات في الساحات والممرات والمداخل والمخارج للمدرسة، على أنه يتم الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة ستة اشهر فقط، وقد حظيت خطوات تركيب الكاميرات بترحيب كبير من الميدان التربوي لأنها من خطوات تعزيز استقرار المدارس وإجراءات الأمن والسلامة ومتابعة سلوكيات الطلبة.

إلزام الخاص

أما على مستوى القطاع الخاص فقد ألزم المجلس جميع المدارس الخاصة بتركيب كاميرات المراقبة وتطبيق نظام شامل للمراقبة الأمنية الرقمية داخل المباني المدرسية وحولها وذلك مع نهاية أغسطس الماضي.

كتيب التعليمات

وحرص المجلس على نشر كتيب التعليمات والمواصفات لكاميرات المراقبة الأمنية بنظام الإنترنت والدوائر التلفزيونية المغلقة، على كافة المدارس الخاصة التابعة له لمساعدتهم على تحديد التعليمات الأمنية والمتطلبات الفنية التي يفرضها مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي بشأن مواصفات ونطاق خدمات كاميرات المراقبة بنظام بروتوكولات الإنترنت.

حملات التفتيش

يطلق المجلس حملات للتدقيق على كاميرات المراقبة الأمنية بنظام الدوائر التليفزيونية المغلقة في جميع المدارس الخاصة بالامارة، وتركز تلك الزيارات التفتيشية على مواصفات نظام المراقبة الأمنية وطريقة استخدامها، مع التفتيش والكشف على مخططات الموقع التي تتضمن علامات تشير إلى مواقع الكاميرات، وغرفة المراقبة الخاصة بالكاميرات وخزانة الكاميرات والمعدات، ودليل استخدام نظام كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، وكذلك اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالمدير الحالي للنظام، والتسجيلات واللقطات.