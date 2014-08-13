خدمة زاجل لتوصيل تراخيص المهنيين الصحيين بدبي

أطلقت إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي خدمة " زاجل " لتوصيل تراخيص المهنيين الصحيين إلى أماكن تواجدهم بهدف توفير الوقت والجهد ومشقة التنقل إلى إدارة التنظيم الصحي لاستلام معاملاتهم.

وأوضحت الدكتورة ليلى المرزوقي مساعدة مدير إدارة التنظيم الصحي مديرة مكتب الحوكمة في هيئة الصحة في دبي..أن الخدمة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتسهيل تقديم الخدمات لمتعامليها ورفع نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة بمختلف المرافق التابعة لها.

وأشارت المرزوقي إلى أن خدمة زاجل ستعمل على تقليل عدد المراجعين الى إدارة التنظيم الصحي بشكل عام وتقليل الفترة الزمنية للانتظار لخدمة الزبائن الآخرين .. لافتة إلى أن ادارة التنظيم الصحي تلقت خلال الشهور الأربعة الماضية 14 ألفا و 337 طلب ترخيص جديد للأفراد اي ما يعادل 120 طلبا يوميا.

وتوقعت أن تسهم الخدمة في خفض نسبة المراجعين للإدارة الى اكثر من 40 في المائة مما سيعمل على تخفيف الضغط على موظفي الإدارة وإتاحة الفرصة لهم لتوجيه جهودهم لخدمة العملاء الآخرين وهو الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل في تحسين مستوى الأداء ورفع جودة العمل الى مستويات تفوق رضا العملاء.

ولفتت الدكتورة ليلى المرزوقي إلى توجه الهيئة لتحويل جميع خدمات ادارة التنظيم الصحي الى خدمات ذكية تماشيا مع توجه الحكومة الذكية في تسهيل إجراءات المراجعين للدوائر الحكومية.

>