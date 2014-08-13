الصحة بسوهاج تنفى ما تردد عن اكتشاف حالات مصابة بالايبولا‎

نفى الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج ماتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتوتير عن ظهور حالات مصابة بفيروس ايبولا ، موضحا ان هذا الفيروس منتشر فى دول غرب افريقيا وبالتحديد سيراليون وغينيا ونيجريا.

وأضاف ان مديرية الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية امن سوهاج تقوم بمتابعة كل القادمين من تلك الدول التى بنتشر بها الفيروس من خلال الحجر الطبى بمطار سوهاج الدولى وتوقيع الكشف الطبى والفحصوات اللازمة على كل من هبط ترانزيت بالطائرة فى تلك الدول لضمان السيطرة على الفيروس خلال فترة حضانته التى تبلغ 20 يوم.

وقال عبد العال ان أعراض الفيروس تتمثل فى فشل معظم الأعضاء المهمة بالجسم خاصة الكلى بالإضافة إلى اصابة حامل الفيروس بالحمى النزيفية.