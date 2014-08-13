«القوى الصوفية»: “هيومان رايتس ووتش” متورطة مع تنظيمات إرهابية

قال اتحاد القوى الصوفية إن منظمة “هيومان رايتس ووتش” متورطة بشدة في علاقات مشبوهة مع تنظيمات إرهابية، وإصدار تقارير لصالح جماعة الإخوان في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأضاف الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين الاتحاد في بيان اليوم :” إن المنظمة تصمت دائما عندما يكون العدو الصهيوامريكى هو المعتدى او الداعم لقتل العرب او يدمر بيوت المدنيين ودور عبادتهم كما حدث ويحدث فى العراق وفلسطين وليبيا والصومال وغيرهم .

وأكد أن التقرير المغلوط الصادر عن المنظمة يقدم غطاءً سياسيًا لأصحاب دعوات العنف والإرهاب الصادرة عن جماعة الإخوان للتظاهر يوم الخميس في ذكرى فض رابعة والنهضة. إن الجماعة انتهت على الارض وتم حل حزبها بحكم قضائى ولم يعد لها وجود وتحولت حاليا لعصابة اجرامية ارهابية غير قادرة على الحشد على الارض بعد ان فقدت التعاطف الشعبى .

وذكر أن هذه المنظمة فقدت مصداقيتها وسمعتها الدولية وبدلًا من الحديث عن جرائم الإخوان ضد الشعب ورجال الجيش والشرطة تتحدث المنظمة الحقوقية عن أشياء لم تحدث وتتجاهل جرائم إسرائيل ضد أطفال غزة، مطالبًا رجال الشرطة بضرورة إحباط المخططات الإخواني.