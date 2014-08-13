جورج قرداحي لـ«الطيب»: من يسعون لتشويه الأزهر لهم ميول سياسية

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هو ممثل للإسلام الوسطي المعتدل ,الذي يتسم بالسماحة والاحترام ، وشعرت بسعادة كبيرة بلقائه، وكانت أمنية كبيرة لي أن أحظي برؤية شخصه الكريم .

وأكد «قرداحي»، في تصريحات صحفية عقب لقائه شيخ الأزهر أنه يحترم أراء الإمام الأكبر الدينية والسياسية والاجتماعية ,معتبرا فكره المستنير منارة ليس لمصر وحدها ,ولكن للعالم أجمع وللإسلام والمسلمين.

وأشار إلى أن لقائه بشيخ الأزهر تناول العمق الديني والسياسي لواقعنا العربي والإسلامي , مؤكدا أن الأزهر في رعاية وكنف الدكتور أحمد الطيب يحتل مرتبة الريادة في مواجهة الأفكار الظلامية التي أصابت المجتمع الإسلامي بالأذى, وحاولت تشويه صورة الإسلام الحقيقية الناصعة والجميلة.

كما أكد الإعلامي اللبناني أهمية دور علماء الأزهر خلال هذه المرحلة حيث يقع على عاتقهم مسئولية كبري لتصويب ,وتصحيح مسار المجتمع الذي أصابه الأذى من تلك الأفكار ,التي شوهت صورة الإسلام والمسلمين .

وطالب «قرداحي»، من يحاول تشويه صورة الأزهر وشيخه أن يعملوا عقلهم بعيدا عن ميولهم السياسية وأحقادهم الداخلية في مواقف الأزهر وشيخه الذي يقف بكل جرأة وقوة مدافعا عن حقوق العرب والمسلمين في كل مكان في العالم ,وخاصة عن حقوق الشعب الفلسطيني , معتبرا موقف شيخ الأزهر مما يحدث في غزة قويا هز ضمير العالم .

ووجه قرداحي الدعوة لوسائل الإعلام وخاصة الفضائيات بأن يستنيروا بمواقف الأزهر , ومفاهيمه للرد على من يحاول تشويه صورة الرسالة الإسلامية السمحة .

وعن انطباعه عن زيارة شيخ الأزهر قال إنه لم يفاجأ بشخصية شيخ الأزهر التي تعرفت عليها من خلال آرائه وأفكاره, وقد شعرت بارتياح شديد بأن هذا الرجل جاء في المكان والزمان المناسب , وشعرت بأنني ربحت المليون أخيرا بمقابلتي شيخ الأزهر.