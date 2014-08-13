رفع جلسة محاكمة دومة بـ”احداث الوزراء” للإستراحة

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة جلسة محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، فى ضوء اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الوزراء”، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011 للإستراحة.

كما أمرت المحكمة بالسماح للمتهم أحمد دومة بملاقاة زوجته الناشطة نورهان حفظي بعدما سمحت بدخولها الى قاعة المحكمة.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.