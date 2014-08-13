اعتقال مالك عبارة غارقة في بنجلادش بتهمة القتل

ألقت وحدة خاصة لمكافحة الجريمة في بنجلادش القبض، الأربعاء، على مالك العبارة التي غرقت في النهر وتسببت في مقتل نحو 110 أشخاص في أول خطوة من نوعها من جانب السلطات في الدولة التي تشهد الكثير من مثل هذه الحوادث والتي تكبد البلاد خسائر كبيرة في الارواح.

وغرقت العبارة في النهر في 4 أغسطس، بسبب سوء الاحوال الجوية والامطار الموسمية على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي العاصمة داكا.

وحمولة العبارة المقررة هي 85 راكبا وكانت تحمل نحو 250 شخصا كانوا عائدين إلى داكا بعد ان قضوا عطلة عيد الفطر في قراهم. ووجهت السلطات تهمة القتل إلى مالك العبارة أبو بكر صديقي (60 عاما) والى 5 آخرين من بينهم قائد العبارة لتحميلها بعدد من الركاب يفوق طاقتها وتشغيلها بترخيص منتهي الصلاحية وتجاهل تعليمات سلطات النقل النهري بعدم الإبحار بسبب سوء الأحوال الجوية. واختفى صديقي عن الانظار لكنه اعتقل، الأربعاء، في ميناء شيتاجونج.