«المالكي» يرفض التخلي عن السلطة بدون قرار من المحكمة الاتحادية

أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الأربعاء، أنه لن يتخلى عن السلطة بدون قرار صادر عن المحكمة الاتحادية.

وقال المالكي في كلمته الإسبوعية التي نقلها تليفزيون العراقية الحكومي «أؤكد أن الحكومة ستستمر ولن يكون عنها بديل بدون قرار من المحكمة الاتحادية».

وأكد في كلمته أنه «على الجميع أن يقبل ما تقوله المحكمة الاتحادية» .

وحظي رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتأييد دولي وعربي واسع حضه على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة هجوم الجهاديين واخراج العراق من أزمته بأسرع ما يمكن.