«البيشمركة» تشن هجوماً عكسياً على «داعش» لاستعادة «جلولاء»

شنّت قوات البيشمركة الكردية، الأربعاء، هجوماً عكسياً على مقاتلي «داعش» في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى شرقي العراق، بغية استعادة السيطرة عليها بعد سيطرة التنظيم عليها قبل يومين، بحسب مصدر عسكري. وقال مصدر في غرفة عمليات البيشمركة(جيش إقليم شمال العراق) في قضاء خانقين الذي تتبع له جلولاء، طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات تابعة للبيشمركة بدأت شن هجوم عكسي على مقاتلي «داعش» في ناحية جلولاء بغية استعادة السيطرة عليها وطرد مقاتلي التنظيم.

وسيطر تنظيم «داعش»، الإثنين، على ناحية جلولاء شمال شرقي بغداد والقريبة من الحدود العراقية مع إيران، بعد معارك عنيفة مع قوات البيشمركة التي كانت تسيطر عليها، بحسب مصدر عسكري في البيشمركة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن قوات البيشمركة اضطرت إلى الانسحاب من المنطقة عقب الهجوم الذي خسرت خلاله عشرة من عناصرها، فيما دفع إقليم شمال العراق بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، التي دفع سكانها البالغ عددهم نحو 60 ألفا إلى النزوح إلى مدن أربيل، والسليمانية، وكركوك. في سياق متصل، قال حسين على أحمد القائد الميداني في قوات البيشمركة المنتشرة حول جلولاء، إن مسلحي «داعش» حاولوا مساء الثلاثاء، السيطرة على قريتي «كرميان» و«كرمسير» الواقعتين شمالي جلولاء، إلا أن قوات البيشمركة صدت الهجوم وأجبرت المسلحين على التراجع إلى مواقعهم في البلدة.