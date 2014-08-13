بالصور ..«تايم» ترصد 8 أسباب: صور «السيلفي» تعزز «تمكين وسيطرة المرأة»

رغم توصل دراسة أمريكية بأن التقاط صور «السيلفي» مؤشر على اضطرابات نفسية وعقلية، إلا أن مجلة «تايم» الأمريكية وجدت علاقة طردية قوية بين التقاط «سيلفي» وبين تمكين المرأة.

وأشارت المجلة، في تقريرها، الثلاثاء، إلى أن صور «السيلفي» أصبحت مثل أغنية مفضلة لا نستطيع إخراجها من عقولنا، وهو الذي دفع جامعة «أوكسفورد» الأمريكية، إلى إدخال الكلمة في قاموسها السنوي، كما تم إدخالها في لعبة «سكرابل».

ولكن عندما يتعلق الأمر بالنساء، يختلف البعض حول دوافع التقاط المرأة إلى صور «السيلفي» ما بين كونها نرجسية أو مغرورة أو معدومة الثقة بالنفس أو تريد إظهار جمالها وحسب.

ولكن في أحيان أخرى، تريد النساء الخروج عن المألوف بالتقاط صور شخصية تُظهر عيوبهن دون أي شعور بالخجل أو الإحراج، سواء وجود عيوب خلقية أو تجاعيد أو غيرها من مقاييس الجمال الخارجية.

كما تعمدت بعض النساء في الفترة الأخيرة التقاط صور «سيلفي» دون ماكياج أو أي تعديلات في الصورة، في حملة مدشنة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي بهاشتاج #FeministsAreUgly، أو باللغة العربية «النساء قبيحات».

ورصدت المجلة على مدى العام الماضي 8 أسباب تكشف مدى تأثير «السيلفي» على تعزيز وتمكين المرأة في المجتمع.

1- صور «السيلفي» تتصدى لجميع معايير الجمال التقليدية

أصبح ذلك النوع من الصور متنفسا للتعبير النسوي، حيث تنشر الآف النساء صورهن دون تدخل أحد وهو ما أتاح اكتشاف مجموعة واسعة من النظرات النسائية التي لم يشاهدها أحد من قبل.

2- صور «السيلفي» تتخذ حيزا كبيرا من قاعدة «الفتيات تحكم»

وفقا لدراسة أجريت مؤخرا، فإن 63٪ من النساء تعتقدن أن وسائل الاعلام الاجتماعية هي العامل المؤثر الكثر حيوية الذي يساعد في تعريف المقاييس الجديدة من الجمال، وهذا ينبثق من قاعدة «الفتيات تحكم» التي ظهرت مع ارتفاع مستخدمي المواقع الاجتماعية من النساء والمراهقين أكثر من الرجال يوميا.

3- «السيلفي» لا يبالي بالعيوب

في البداية، تحملت النساء عبء التقاط أكثر من صورة «سيلفي» كي تصل إلى أفضلهم قبل نشرها على شبكة الانترنت، ولكن الآن نرى ملحمة المرأة في جميع الأشكال والأحجام دون أي إحراج.

ودشنت جامعة «شيكاغو» الأمريكية مشروع # 365FeministSelfie يشجع النساء على التقاط صور «سيلفي» يوميا لمدة عام كامل، بغض النظر عن شكلها.

4- «السيلفي» يعزز من سيطرة المرأة

لعدة قرون، شاهدنا تغير معايير الجمال، حيث كان الرجال، وليس النساء، هم العامل المسيطر والحكم الفاصل على صور المرأة.

ولكن صور «السيلفي» جعلت السلطة في أيدي الفتيات من جديد، حيث أصبحت تمنحهم حق التعبير عن أنفسهن دون مبالاة برد فعل الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي، فهن يلتقطن الصور بطريقة تعبير عن ذاتهن بشكل مريح دون ضغوط.

5- «السيلفي» يعد من أشكال العملات الاجتماعية

عززت صور «السيلفي» فكرة التواجد الاجتماعي، بمعنى أن كل صورة تلتقطها المرأة تكفي لمعرفة شعورها ومكان تواجدها الآن وماذا تفعل ومع مين، حتى أصبحت تلك الصور طريقة جديدة لإخبار الأصدقاء على وسائل الإعلام الاجتماعية بأحدث التطورات.

6- «السيلفي» يتحدي مقولة «يجب أن يكون هناك سببا لرؤيتك»

استطاعت صور «السيلفي» تحدي فكرة أن الفتيات لا يقدرن على نشر الفكر الخاص بهم أو الشعور بالرضا عن صورة لأنفسهن وبشروطهن، حتى باتت الصور هي أحدث وسيلة للأنثى كي تستطيع خلق مساحة لنفسها في العالم لتقول: «أنا هنا.. وهذا ما أبدو عليه فعلا».

7- «السيلفي» ليست مجرد صورا عن مظهرك، ولكن عما تفعلينه أيضا

سواء كانت معضلتك اليومية هي حل معادلة الرياضيات أو عبور خط النهاية الماراثون، فأمورك الحياتية هي شأن خاص بك فقط.

8- «السيلفي» تجبرنا على رؤية أنفسنا

احتفلي بشكلك كما هو.. بعيوبك وبكل شيء.