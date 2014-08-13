أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو.. انقطاع الكهرباء عن الإعلامي «أحمد موسى» على الهواء.. والمذيع: «يا حلولو»

  • مصر
  • 10
Google+ Print

انقطع التيار الكهربائي على الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج «علي مسؤوليتي»، الذي يذاع على قناة «صدي البد»، مساء الثلاثاء، أثناء استعراضه تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول فض ميدان رابعة والأحداث الناجمة عنه.

وعلق «موسى» عقب انقطاع التيار الكهربائي في الاستديو «يا حلولو.. النور انقطع في اللحظات الجميلة ونحن نتحدث عن قطع الكهرباء المستمر في هذه الأيام.. ما اضطره إلى الخروج إلى فاصل».

كان «موسى» تناول خلال الحلقة مشكلة تكرر انقطاع التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة، وفشل في التغلب على الأزمة، ومعاناة الشعب من هذه المشكلة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا