بالفيديو.. انقطاع الكهرباء عن الإعلامي «أحمد موسى» على الهواء.. والمذيع: «يا حلولو»

انقطع التيار الكهربائي على الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج «علي مسؤوليتي»، الذي يذاع على قناة «صدي البد»، مساء الثلاثاء، أثناء استعراضه تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول فض ميدان رابعة والأحداث الناجمة عنه.

وعلق «موسى» عقب انقطاع التيار الكهربائي في الاستديو «يا حلولو.. النور انقطع في اللحظات الجميلة ونحن نتحدث عن قطع الكهرباء المستمر في هذه الأيام.. ما اضطره إلى الخروج إلى فاصل».

كان «موسى» تناول خلال الحلقة مشكلة تكرر انقطاع التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة، وفشل الحكومة في التغلب على الأزمة، ومعاناة الشعب من هذه المشكلة.