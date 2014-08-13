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دفاع “دومة” في قضية “أحداث مجلس الوزراء”: الأحراز والصور ليس لها صلة بالقضية

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دفاع “دومة” في قضية “أحداث مجلس الوزراء”: الأحراز والصور ليس لها صلة بالقضية دفاع “دومة” في قضية “أحداث مجلس الوزراء”: الأحراز والصور ليس لها صلة بالقضية

أرشيفية

نفى دفاع المتهم أحمد دومه، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  في القضية المعروفة إعلامياً ” بأحداث مجلس الوزراء ، وجود أى صلة للصور والاحراز المعروضة بالجلسة بالقضية المنظورة.

كما أوضح الدفاع أن الصور جاءت مجهلة وغير معروف أماكن تصوير هذه الصور، وقال الدفاع “بالنسبة للاسطوانتين المدمجتين والذى أكد ضابط المساعدات الفنية على عدم وجود أجهزة متطورة لعرضهم.. اصر على عرض هاتين الاسطوانتين” وأبدى الدفاع إستعداده من التكفل بتكاليف عرض الاسطوانات التى تعد أهم دليل لبراءة موكله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحي.

جدير بالذكر أن مستشاروا التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق في أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء في منتصف شهر ديسمبر 2011 وقرروا إحالة 269  متهماً للمحاكمة العاجلة في قضية اتهامهم بالإعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمي والإعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد.

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