سما المصري تتعرف على المتهم بسرقتها

حضرت الفنانة سما المصري جلسة في محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالي لإدلاء بشهادتها كمجنى عليها، وللتعرف على 4 متهمين بالاعتداء عليها وسرقتها في منطقة الهرم، وذلك بقضية رقم 6892 لعام 2014 جنايات الهرم.

وتم عرض المتهم المقبوض عليه خلال الجلسة، وهو "أحمد سعيد محبوس" 21 عاماً، حيث يعمل كسائق "توك توك" بينما هناك آخرون هاربون وهم: "محمد رجب"، و"محسن شاكر"، و"أحمد محمد ".

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار ياسر التلاوي قد أسندت للمتهمين جرائم سرقة الهواتف والحسابات المحمولة للمجنى عليهم: "سامية أحمد عطية" المعروفة بـ"سما المصري"، وصالح أحمد عبد القادر، وإبراهيم محمد إبراهيم عن طريق الإكراه أثناء جلوسهم بإحدى المحال العامة، حيث تعرّض لهم المتهمين، من خلال نفث في وجوهم مادة أثّرت على رؤيتهم، كما تم إطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية، وتمكنوا من شل مقاومة المجنى عليهم، وقاموا بالإستيلاء على هواتفهم والحاسبات الشخصية من خلال كروت الائتمان.

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