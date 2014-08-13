مهووسة ميريام فارس تحقق حلمها وتقتحم كواليس حفلها

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

لم تكن حفلة الفنانة ميريام فارس التي أحيتها ضمن مهرجانات الحدث في بيروت تقل نجاحاً عن حفلاتها السابقة، حيث امتلأ المسرح المخصص للجمهور منذ الساعة الثامنة بانتظار نجمته التي أطلت عند الساعة العاشرة والنصف بفستان أبيض من توقيع مصمم الأزياء رامي قاضي.

وصلت ميريام إلى الكواليس، عند الساعة العاشرة تقريباً، حيث دخلت برفقة شقيقتها ومديرة أعمالها رولا فارس، وبدت ميريام مرتاحة بعدما اطمأنت إلى جوّ الحفل، وإلى أنّ الحضور مكتمل والجمهور ينتظرها خارجاً.

بكاء فاحش لمعجبة ميريام

وقبل صعود ميريام إلى المسرح، شوهدت فتاة تدعى رزان درويش تفحش في البكاء، أتت برفقة والدتها ومعها باقة ورود حمراء وصورة رسمتها بنفسها بميريام. دخلت رزان إلى غرفة الكواليس وقابلت ميريام التي قبلتها وطلبت منها عدم البكاء وهي تحبها جداً كما قالت ميريامفي دردشة سريعة مع "سيدتي نت".

وعندما خرجت الفتاة وصفت لـ"سيدتي نت" بأن لقائها بميريام كان رائعاً، وهي إنسانة طيبة، وكان حلم أن أراها أمامي وهي كانت أمنيتي في عيد ميلادي الأخير وحققتها. كما طلبت مني عدم البكاء فهي تحبني لأني أحبها، وأنا سأحبها أكثر من قبل أيضاً.

ميريام ترد على انهام تقلا

من جهتها ميريام عبرت لـ"سيدتي نت" عن فرحتها برزان، وصرحت بأن همها الأول كان العمل على تهدئتها، لافتة إلى أن "لسانها يعجز عن الكلام عند رؤية حب الجمهور لها لهذه الدرجة، وأضافت: "تساءلت ما الذي بإمكاني القيام به كي أجعلها تهدأ، فهي فتاة لطيفة، وقمت بتقبيلها، وطلبت منها عدم البكاء بعد الآن".

ورداً على سؤال،حول تجاهل الممثلة تقلا شمعون لتقييم أداء ميريام كممثلة في لقاء سابق مع "سيدتي نت"، استغربت ميريام هذا الكلام وقالت: "لا يمكنني الإيجابة على هذا السؤال، لأنني لم ار ما كتب، وكل انسان يتكلم بما يريد، وأنا لا يمكنني أن اعلم الناس ماذا يجب أن تقول".

وتابعت: " ما يهمني هو جمهوري الذي أملك محبته، وجمهوري الذي زاد بعد مسلسل "إتهام"، والفنان اما تحبه ام لا ، ولا يمكن أن ياتي يوماً وتغير رأيك به".

وأضافت: "هناك الكثير مما اثنى على أدائي في المسلسل، وحصدت جوائز كثيرة من عدد كبير من المواقع، وشركة "ipsos" للإحصاءات اللبنانية أظرت أن مسلسلي هو الأول في لبنان".

وختمت بالقول: "من يحب أن يعطي رأيه فليعطه، ومن لا يحب أن يعطي رأيه فلا يعطيه، لا أريد أن أعلم الناس ماذا تفعل".

وتحدثت ميريام انها بصدد التصوير لأغنيتين جديدتين من ألبومها المقبل المرجح طرحه أواخر الصيف، رافضة الكشف عن تفاصيل إضافية".

قدم ميريام على المسرح الزميل سيرج أسمر، واصفاً إياها بـ"ملكة المسرح" وهو لقب بات يرافق ميريام لقدرتها على إشعال المسرح، من خلال غنائها ورقصها وتمايلها مع الجمهور يميناً وشمالاً. وحرصت ميريام أن تشارك جمهورها كباراً وصغاراً فرحتهم في هذه الليلة وأن ينسوا السياسة ويغنوا معها، فرددوا معها أغنية "كيفك انت".

ميريام تغني بالكردي

وعندما علمت ميريام بوجود جمهور كردي، فاجأت الحضور بغناء أغنية باللغة الكردية إرضاء لهم. كما غنت ميريام اغان معروفة من الفلكلور اللبناني مثل "ميل يا غزيل" وغيرها الكثير وأنهت حفلها بأغنية "أنا والشوق" التي بدأت بها مشوارها الفني.

يبقى أن نذكر أن حفل الفنانة ميريام ورغم أنه مجاني، وشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من كافة المناطق اللبنانية مرّ بسلام ودون حدوث أي حادث.