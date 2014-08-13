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وفاة الممثلة لورين باكال عن عمر 89 عاماً

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الأربعاء 13-08-2014 12:01

 

 

لفظت الممثلة الأميريكية الشهيرة Lauren Bacall أنفاسها الأخيرة، عن عمر ناهز 89 عاماً، نتيجة إصابتها بسكتة دماغية في منزلها بمدينة نيويورك – الولايات المتحدة.

 

Bacall التي كانت مرشحة لنيل عدة جوائز أوسكار، قامت ببطولة العديد من الأعمال التمثيلية، ممّا جعلها أحد أكثر نجوم السينما الأميركية شهرة على الاطلاق.

 

عملت Lauren Bacall كعارضة أزياء في بداياتها، ثم انتقلت إلى التمثيل، ونالت جائزة Golden Globe عام 1997، لكونها أفضل ممثلة في دور مساند عن فيلم " The Mirror has Two Faces"، وقد حصلت على جائزة نقابة ممثلي الشاشة عام 1996 كأفضل ممثلة عن نفس الفيلم.

 

من أهم الأعمال التي قامت بها، كانت مع زوجها Humphrey Bogart: "To Have and Have Not" عام 1944، key largo”" عام 1948، big sleep”" عام 1946، والكثير غيرها من الأعمال الفنية.

 

إستمر زواج Bacall من Bogart لمدة 12 عاما منذ العام 1945 حتى وفاته عام 1957 ولها منه ثلاثة أولاد، ثم اقترنت من بعده بالممثل Jason Robards بين الأعوام 1961 و 1969.

 

 

 

 

 

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