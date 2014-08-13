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تود بريدجز يصف روبن ويليامز بالأناني ثم يعتذر

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الأربعاء 13-08-2014 12:56

بعد إنتشار خبر انتحار النجم الكوميدي العالمي Robin Williams، شهدت مواقع التواصل الإجتماعي على إختلافها موجة هائلة من التعليقات، حيث قدم أصدقاء ومتتبعي وجمهور الراحل تعازيهم الحارة، معربين عن صدمتهم وحزنهم لسماع الخبر المؤسف.
الممثل الأمريكي Todd Bridges لم يتمالك نفسه بعد سماع خبر إنتحار Williams والعثور على جثته داخل شقته في كاليفورنيا، فنشر تعليقاً وصف من خلاله ما قام به Robin بـ"الفعل الأناني"، لكنه سرعان ما حذف التعليق "غير المناسب"، وأرفقه بالعديد من الإعتذارات.
وقال Bridges: أعتذر عن تعليقي السلبي.. وأطلب السماح من كل الذين سببت لهم الأذى.
وفي هذا الإطار، أوضح Bridges في رسالة إلى Williams أنّ الحياة لا تخلو من الأمور والمواقف السيئة، وبالرغم من كل شيء يجب أن يطلب الإنسان المساعدة من ربه فقط.. وختم قائلاً: فلترقد بسلام.. أتمنى أن تجد ما كنت تبحث عنه.
ولتبرير موقفه أمام الذين غضبوا من تعليقه، كشف الممثل Todd Bridges أنّ الكلام الذي صدر عنه عفوي، ونابع من جرح كان قد تركه صديقه المقرب، الذي إنتحر منذ شهر تقريباً من دون أن يعلم أحد ما بداخله.

 

 

 

 

 

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