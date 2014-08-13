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والدة لـ3 أطفال تحصد لقب "سيدة جمال العالم "

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الأربعاء 13-08-2014 13:48

حصدت الشابة الروسية Yulia Ioannina لقب "سيدة جمال العالم ،" بعد أن تفوقت على 40 مشاركة في مسابقة " Mrs. World-2014" العالمية غير الرسمية.
وبعد أن نشرت وسائل الإعلام خبر فوز Ioannina، البالغة من العمر 29 عاماً وهي أماً لثلاثة أطفال بلقب "سيدة جمال العالم"، أصدرت شركة "Mrs. World Inc." بياناً يفيد بأنّ المسابقة التي نظمت في الاكوادور لا تمتّ بأي صلة لمسابقة "سيدة جمال العالم" نهائياً.
بدورها، أكّدت Ioannina أنّها لم تكن على علم بأنّ المسابقة غير رسمية، لذلك تمنّت من كافة وسائل الإعلام تسميتها "سيدة جمال العالم 2014".
أما شركة "السلطة الرابعة"، الشركة الروسية الوحيدة المخوّلة اختيار السيدات الروسيات لتشاركن في العرض النهائي لـ"سيدة جمال العالم" بموجب العقد الموقع مع رئيس شركة "سيدة جمال العالم"، فقد أكّدت بدورها أنّ المسابقة التي أجريت في الإكوادور خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ليست لها أي علاقة بالمسابقة الرسمية.

 

 

 

 

 

 

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