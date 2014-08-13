الهيئة تشارك في توعية المجتمع ب 3 ملايين مادة توجيهية

وفرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخراً من خلال الإدارة العامة للتوعية والتوجيه مليونين و950 ألف مادة توجيهية تنوعت ما بين كتيبات ومطويات و"سيديات" شملت موضوعات في العقيدة، والتحذير مما يخالفها من البدع، إضافة إلى فضائل الأعمال وفتاوى للجنة الدائمة للفتوى.

وتحتوي المطبوعات على مليوني مادة توجيهية، ضمت كتاب (البدع وآثارها السيئة) لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-، وكتاب (حاشية الأصول الثلاثة)، و(شروط الصلاة وأركانها) للإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-، و(بيان اللجنة الدائمة في حكم الذهاب للسحرة) و(مسائل في العقيدة) للجنة الدائمة للفتوى، و(مفاتيح السعادة والخيرات) للشيخ عبدالرحمن بن سعدي

-رحمه الله-.

كما يوجد 950 ألف "سي دي" شملت محاضرات (التوبة وأحكامها وشروطها) للشيخ بن باز، و(اليوم الآخر كأنك تراه) للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، و(فقه الأزمات) للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، إضافة إلى المصحف المرتل.

وقد رسمت الإدارة العامة للتوعية والتوجيه خطة لتوزيع تلك المواد التوجيهية، ويأتي ذلك من باب المشاركة في توعية أفراد المجتمع وتوجيههم، وتفعيل دور الرئاسة في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال كافة وسائل التوعية والتوجيه.

الجدير بالذكر أن هذه المواد التوجيهية تحظى بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لإقامة هذه الشعيرة بجميع الطرق والوسائل العلمية والعملية.