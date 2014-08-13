خيرية بركة الشرقية تطلق مشروع الحقيبة المدرسية

كشفت جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام عن إطلاق حملة الحقيبة المدرسية "قريباً" وهي مشروع خيري من الميسورين من كافة شرائح المجتمع لأبناء الأسر المحتاجة.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن معروف الرشيد، بأن الحملة عبارة عن حقيبة مدرسية بكامل تجهيزاتها تسلم للجمعية من الميسورين من رجال أعمال وسيدات أعمال وغيرهم من أفراد المجتمع والجمعية بدورها تسلمها لأبناء المستفيدين التي ترعاهم وتصرف عليهم لكي يبدأ العام الدراسي وكل أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية لدية حقيبة مدرسية.

فيما لم يفصح الرشيد عن قيمة كل حقيبة إلا انه ترك تكاليف تلك الحقيبة للمتبرعين بم تجود به أنفسهم لدعم الأسر وأبناء الأسر.