«المجتمعات العمرانية» تطرح 179 قطعة أرض بـ21 مدينة جديدة

تعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اليومين المقبلين، عن طرح 179 قطعة أرض بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة في 21 مدينة جديدة، للأنشطة الخدمية والاستثمارية، فى إطار خطة الهيئة لطرح الأراضى الاستثمارية لتنمية المدن الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طرح هذه الأراضي يأتى ضمن خطة متكاملة لطرح الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية، من الربع الأول من العام المقبل، والمتوقع أن تدر على الهيئة عائدا بالمليارات يتم توجيهه إلى إسكان محدودي الدخل وتنمية المدن الجديدة.

وأعلن المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، أن العائد المتوقع من بيع هذه الأراضى نحو 1.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الأنشطة المطروحة تتنوع بين السكنية والتعليمية والترفيهية والطبية والتجارية ومحطات تموين السيارات وصيانة السيارات والكافيتريات، والأندية الاجتماعية والرياضية، ودار مناسبات.

وأوضح «فرحات» أنه سيتم طرح 179 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 300 متر مربع حتي 218382 مترا مربعا (نحو 51 فدانا)، بإجمالي مساحة 490 فدانا، وذلك بمدن «القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة، والفيوم الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، والسادات، وأسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، الصالحية الجديدة، والعبور، وقنا الجديدة، والنوبارية الجديدة».