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قصف مدفعي وسط طرابلس في ليبيا

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قصف مدفعي وسط طرابلس في ليبيا قصف مدفعي وسط طرابلس في ليبيا

ارشيفية

سقط عدد من الجرحى جراء قصف مدفعي طال وسط العاصمة الليبية طرابلس فجر الأربعاء، بينما قصفت القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر رتلاً عسكرياً، كان في طريقه إلى مدينة طبرق.

وأفادت “سكاي نيوز عربية ”  أن منطقة غوط الشعال وسط طرابلس تعرضت لقصف مدفعي في الساعات الأولى من الأربعاء، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وفي وقت سابق، قال، محمد الحجازي، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر: “لقد قمنا ليلة البارحة بقصف رتل عسكري توجه من مدينة درنة إلى مدينة طبرق”.

وكان الثلاثاء شهد اغتيال قائد شرطة العاصمة العقيد محمد السويسي، بعيد خروجه من اجتماع للمجلس البلدي في منطقة تاجوراء شرقي طرابلس.

وأفادت الأنباء أن مجموعة ملثمة قامت بإطلاق وابل من الرصاص على سيارة العقيد ما أدى إلى مقتل السويسي الذي يدعم المعركة ضد المسلحين الإسلاميين.

وأضافت أنه تم اختطاف اثنين من مرافقيه.

ووقع الحادث في الوقت الذي تقاتل فيه ميليشيات متناحرة للسيطرة على مطار طرابلس.

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