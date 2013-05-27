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الفتق السرى يعالج تلقائيا خلال السنة الأولى

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الفتق السرى يعالج تلقائيا خلال السنة الأولى الفتق السرى يعالج تلقائيا خلال السنة الأولى

يحدث الفتق السرى عندما يبرز أو ينتفخ جزء من الأمعاء من خلال منطقة ضعيفة فى عضلة البطن الفتق، هو حالة شائعة جدا بين الأطفال الرضع، لكنه موجود أيضا لدى البالغين.

قد تبرز السرة إلى الخارج لدى كثيرين من الأطفال عند البكاء، هذه هى علامة كلاسيكية على فتق السرة، وهى حالة شائعة جدا لكنها ليست خطيرة فى معظم الحالات.

قالت د. نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال بالقصر العينى، وزميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبتسرين إنه فى معظم الحالات يغلق فتق السرة من تلقاء نفسه حتى سن السنة، ألا أن الشفاء يحتاج إلى فترة أطول فى نحو 10 % من الحالات التى لا يختفى فيها فتق السرة تلقائيا، حتى سن 4 سنوات، أو عندما يظهر فى سن متقدمة، فمن الضرورى تصحيحه بواسطة عملية جراحية، لمنع حدوث مضاعفات.

أضافت أن الفتق يسبب ألما عند الأطفال عادة أما الفتق السرى الذى يظهر لدى البالغين فقد يسبب شعورا بعدم الارتياح فى البطن.

وعن الأعراض أوضح نهى أن الفتق يخلق انتفاخا طفيفا، أو نتوء لينا بالقرب من السرة، ويتراوح قطرة النتوء، عادة بين سنتيمتر واحد وخمسة سنتيمترات.

ومن الممكن مشاهدة الفتق السرى عند الرضع أثناء البكاء أو بذل مجهود فقط، وقد يختفى النتوء عندما يهدا الطفل أو عندما يستلقى على ظهره.

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مصر 365