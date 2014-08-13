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اليوم .. السيسي يختتم زيارته الرسمية لروسيا

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اليوم .. السيسي يختتم زيارته الرسمية لروسيا اليوم .. السيسي يختتم زيارته الرسمية لروسيا

السيسى فى روسيا أمس

يغادر الرئيس عبد الفتاح اليوم الأربعاء مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود متوجها إلى القاهرة، بعد زيارة رسمية لروسيا أجرى خلالها – أمس – مباحثات ناجحة ــ حسب الأوساط السياسية والإعلامية الروسية ـــ مع نظيرة الروسي فلاديمير بوتين .

وقد أتفق الرئيسان أثناء مباحثاتهما المكثفة على مجموعة من الخطوات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين وروسيا ، منها إنشاء منطقة صناعية روسية كجزء من مشروع قناة السويس الجديدة ، ودراسة إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودولة الاتحاد الجمركي الذي تتزعمه روسيا ويضم كازاخستان وبيلاروسيا .

كما أتفق الرئيسان بوتين والسيسى على مواصلة التعاون العسكري الفني بين البلدين ، وزيادة صادرات السلع الغذائية المصرية إلى روسيا ، وزيادة توريدات القمح الروسي إلى مصر .

في نفس الوقت، بحث الرئيسان باستفاضة الوضع الإقليمي في سوريا والعراق وليبيا وقطاع غزة ، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أثناء المؤتمر الصحفي الذى عقده امس فى سوتشى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن روسيا تشاطر مصر موقفها من مكافحة الإرهاب وتؤيد الخطوات والإجراءات المصرية في هذا الشأن.

أ ش أ

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