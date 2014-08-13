وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين شاملة لمواجهة تظاهرات ذكرى فض رابعة والنهضة

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مساء اليوم، إجتماعاً موسعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية بالوزارة.

حيث إستعرض الوزير إستراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة .. مشددا على تكثيف الأداء الأمنى الميدانى وتصفية البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن ، فى إطار كامل من إحترام حقوق الإنسان .

وإزاء ما رصدته المتابعات من دعوات للتظاهر غير السلمى يوم 14 الجارى إستعرض محاور الخطة الأمنية الشاملة الموضوعة فى هذا الصدد لإحباط مخططات الجماعة الإرهابية .

وشدد وزير الداخلية، على تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية والسجون ، تسيير الأقوال والدوريات الأمنية المدعومة بمجموعات مسلحة بكافة الميادين والطرق والمحاور ، تعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها ، تأمين كافة وسائل النقل العام ، تسيير دوريات من قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للتعامل مع أية بلاغات ، وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وأمنهم .

وأكد الوزير أن مخططات الإرهاب الخسيس ومحاولاته لزعزعة الإستقرار وتعطيل عجلة التنمية سوف تتحطم أمام عزيمة وإصرار رجال القوات المسلحة والشرطة للتصدى للإرهاب وإجتثاث جذوره.