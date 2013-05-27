تناول أدوية لرفع الضغط خطأ شائع

أكد الدكتور رامى إسماعيل "زميل أبحاث القلب بجامعة جلاكسو ببريطانيا" أن الضغط العالى يتم تشخيصه من خلال الرقم الأكبر وليس الرقم الأقل عند إجراء فحص ضغط الدم، مشيراً إلى ضرورة استلقاء الشخص الذى يريد قياس ضغطه بحيث يكون مستوى زراعه بمستوى جهاز الضغط.

وقال الدكتور: إن ذلك لن يتحقق إلا بوضعية الاستلقاء، مضيفاً أنه لا بد من توفر الجو الهادئ عند القيام بقياس الضغط وأن لا يشخص الطبيب مرض الضغط إلا بعد أن يقيسه عدة مرات وعلى أيام متتالية.

وحذر دكتور رامى اسماعيل من تناول أدوية رفع الضغط عند المرضى الذين يعانون من هبوط الضغط واصفاً ذلك بالخطأ الطبى.

ودعا المرضى بالاستعاضة عن هذه الأدوية التى تنهك عضلة القلب إلى تناول المشروبات التى ترفع الضغط مثلا العرق سوس وغيرها.