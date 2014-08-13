رئيس جامعة سوهاج يتفقد المقر الجديد لكلية التربية بـ«الكوامل»

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس جامعة سوهاج، باح الثلاثاء، كلية التربية بمقر الجامعة الجديد بالكوامل، حيث شملت الجولة المرور على الإدارات المختلفة بالكية والمدينة الجامعية للطالبات.

وقال الدكتور محمود عباس، وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطالب، إن «رئيس الجامعة تابع خلال الجولة بالكلية إنهاء إجراءات الطلاب المتقدمين للدراسات العليا والتأهيل التربوي، حيث أعطى توجيهات بإنشاء سلالم للإدارات، التي تتعامل مع الطلاب من خلال الشبابيك، تسهيلًا على الطلاب والمراجعين للكلية، كما أوصى برصف مدخل كلية التربية من الجهة الشمالية».

وعما يخص عملية نقل الموظفين إلى مقر الجامعة الجديدة بالكوامل، قال رئيس الجامعة إن «الأتوبيسات ستكون مخصصة لجميع الموظفين بجميع الكليات، ومنظومة العمل بها ستبدأ اعتبارًا من سبتمبر المقبل، على أن يحدد لها خط سير ثابت وهو الجامعة القديمة، ميدان الثقافة، الشهيد عبدالمنعم رياض، الكوامل، كما أنه سيتم تقسيمها على ثلاثة دورات، الدورة الأولى مخصصة للعاملين، والثانية مخصصة للإداريين، والثالثة مخصصة لأعضاء هيئة التدريس، وذكر أنه تم توصيل خدمة الانترنت لمقر الجامعة الجديدة، وجاري توصيله لباقي الكليات، كما أن التلفونات الأرضية ستعمل خلال أيام قليلة، حيث تم تركيب السنترال الخاص بها».

يشار إلى أن كلية التربية انتقلت من مقر الجامعة القديم بمدينة ناصر إلى مقر الجامعة الجديدة بالكوامل، لتصبح الكلية الرابعة التي تعمل بالمقر الجديد لجامعة سوهاج، بعد كلية التجارة، والزراعة، والتربية الرياضية.