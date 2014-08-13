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وزيرخارجية إسرائيل: مبادرة السلام السعودية أصبحت اليوم واردة اكثر من ذي قبل

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وزيرخارجية إسرائيل: مبادرة السلام السعودية أصبحت اليوم واردة اكثر من ذي قبل وزيرخارجية إسرائيل: مبادرة السلام السعودية أصبحت اليوم واردة اكثر من ذي قبل

رأى وزير خارجية إسرائيل افيجدور ليبرمان أن مبادرة السلام أصبحت اليوم ذات مغزى وواردة اكثر من ذي قبل.

ونقل راديو “صوت إسرائيل” صباح اليوم “الأربعاء” عن ليبرمان قوله إن لهذه المبادرة ميزات كثيرة وانه يفضلها على اي اتفاق سلام منفرد مع الفلسطينيين.

وأضاف إن التخلص من حركة “حماس” يشكل شرطا ضروريا لأي مفاوضات سلام، معتبرا ان احياء العملية السياسية سيظل غير وارد مع استمرار حكم حماس في قطاع غزة ونفوذها الكبير في الضفة الغربية.

وكشف ليبرمان عن انه لا يمكن لاسرائيل ان تعول على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اذ ان عباس قد فقد شرعيته منذ العام 2006 وعليه فيجب اجراء انتخابات جديدة في السلطة الفلسطينية بعد تقويض اسس حركة حماس/ على حد قوله/.

وشدد على ضرورة نقل السيادة على القرى والمدن العربية في المثلث الجنوبي الى الدولة الفلسطينية العتيدة في اطار تبادل اراض ضمن اتفاق السلام المستقبلي.

وأكد ليبرمان انه لا يمكنه التسليم بتضامن مواطنين اسرائيليين مع حماس خلال ايام الحرب على غزة، معتبرا انه يجب سحب الجنسية الاسرائيلية من كل من يقوم بالتظاهر تضامنا مع حماس.
> وتطرق ليبرمان الى مطلب حماس بانشاء ميناء بحري في غزة..وقال إن الغرض من هذا المطلب هو الالتفاف على المراقبة على ادخال الوسائل القتالية والمقاتلين الى القطاع.

أ ش أ

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