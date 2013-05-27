تقرير أمريكى: تحذير الأبناء من مخاطر المخدرات يثنيهم عن تعاطيها

كشف تقرير حديث صادر مؤخرا عن إدارة الصحة العقلية وإساءة استخدام العقاقير "SAMHSA" بالولايات المتحدة الأمريكية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد الوسائل السهلة والبسيطة للحد من الإقبال على تعاطى المواد المخدرة والكحوليات.

وأشار التقرير أن حوالى خمس الآباء والأمهات "22.3%" فى الولايات المتحدة الأمريكية يعتقدون أن ليس لديهم تأثير على أبنائهم المراهقين وأنهم غير قادرين على توجهيهم للابتعاد عن تعاطى المواد المخدرة أو الكحوليات أو تدخين السجائر، وكما كشف التقرير أن 10% الآباء الذين شملتهم الدراسة قد أكدوا أنهم لم يتحدثوا قط مع أبنائهم بشأن أضرار ومخاطر التدخين والكحوليات والمواد المخدرة.

وأكد التقرير أنه على الرغم من ذلك، فيعتقد حوالى 67.6% من هؤلاء الآباء أنهم قادرون على التأثير فى أبنائهم، وأنهم سيستمعون إلى نصائحهم حال ما تحدثوا إليهم، وأنهم قد يثنوهم عن تعاطى المواد المخدرة والكحوليات، وهو ما يوصى بضرورة إجراء الحوارات والأحاديث الودية بين الآباء وأبنائهم المراهقين، وتحذيرهم خلالها من مخاطر التدخين والمشروبات الكحولية والمواد المخدرة وخاصة الماريجوانا أو الحشيش.

وأثبتت النتائج التى شملت حوالى 67500 مراهق أمريكى تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عام، أن تحذير الآباء لأبنائهم من مخاطر المواد المخدرة مرة أو مرتين فقط خلال فترة المراهقة كلها كان له بالغ الأثر فى الحد من تدخين الماريجوانا بشكل ملحوظ.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لإدارة الصحة العقلية وإساءة استخدام العقاقير " SAMHSA"، وذلك فى الرابع والعشرين من شهر مايو الجارى.