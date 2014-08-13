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محاكمة 188 متهمًا في قضية ” مذبحة كرداسة “

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محاكمة 188 متهمًا في قضية ” مذبحة كرداسة “ محاكمة 188 متهمًا في قضية ” مذبحة كرداسة “

محكمة

تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضية “مذبحة كرداسة” المتهم بها 188 متهمًا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد جمال وأحمد المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التي وقعت في أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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