«آسف يا ريس»: حان الوقت للاستماع إلى «كاتم أسرار مصر»

طالبت صفحة «أنا آسف يا ريس» على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء، المصريين بالاستماع لدفاع الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عن نفسه أمام محكمة جنايات القارهة، فيما يعرف إعلاميًا بـ«محاكمة القرن»، في العاشرة من صباح الأربعاء، واصفة إياه بـ«كاتم أسرار مصر».

وأشارت «آسف يا ريس» إلى أن «مبارك سيخرج لأول مرة منذ تنحيه عن صمته ويوجه كلمة للرأي العام وهيئة المحكمة، ليوضح للشعب المصري حقيقة ما حدث في 25 يناير».

واختتمت: «حان الوقت لكاتم أسرار مصر أن يتكلم وحان الوقت للجميع أن يستمع».

وتستمع «جنايات القاهرة» في جلستها المنعقدة، صباح الأربعاء، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى التعقيب الختامي لمبارك ونجليه، علاء وجمال، في إعادة محاكمتهم في «قضية القرن».

وفي جلسة، الاثنين الماضي، قال علاء، نجل مبارك، إن والده جاهز للدفاع عن نفسه، الأربعاء المقبل، وطلب أن يكون ذلك من داخل القفص لتعذر دخول السرير الطبي القاعة.

وأضاف «علاء» أن مبارك لن يستطيع دخول القاعة على السرير، خوفًا عليه خاصة أنه أجرى عملية في فخذه ركب على إثرها شريحة.