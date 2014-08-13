بالفيديو .. داعش :إذا دخلنا مصر سنبدأ بقتل ” الطاغوت الأكبر ” مرسى

توعد ما يسمي بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف بـ«داعش»، بالبدء بقتل الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي وصفه بـ«الطاغوت والمجرم الأكبر»، حال تمكنه من دخول مصر.

وقال أبوصهيب الليبى، القيادى بـ«داعش» خلال مقطع فيديو مصور بثته مواقع جهادية، أمس الأول، بعنوان «رسائل من أرض الملاحم»، إن أول من سيبدأ بقتله تنظيم الدولة الإسلامية، حال دخوله مصر، هو الرئيس المعزول محمد مرسي، الطاغوت والمجرم الأكبر، لأنه كان يتمسح بالدين ويتستر به، مضيفًا: «العوام والغلابة كانوا يقولون إنه أكثر حافظ للقرآن، ويقيم الصلاة، لكنه مجرم، وقريبًا نتقرب إلى الله بقتل المرتدين والطواغيت في مصر».

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