خلل فني يعطل مترو دبي ساعتين في 9 محطات

تسبب عطل فني بتوقف مترو دبي مساء أمس ساعتين في 9 محطات على الخط الأحمر، ووفرت هيئة الطرق والمواصلات على الفور حافلات مجانية وسيارات أجرة لضمان عدم تأخر المستخدمين .

إجراءات

وقالت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي باسم الهيئة: إن العطل شمل محطات الخليج التجاري، وبرج خليفة، ومركز دبي المالي العالمي، وأبراج الإمارات، والمركز التجاري العالمي، والجافلية، والكرامة، وبرجمان، والاتحاد، ووفرت الهيئة على الفور 39 حافلة مجانية إضافة للحافلات الموجودة في تلك المحطات لنقل الركاب إلى المحطات الأخرى التي تمكنهم من إكمال رحلاتهم، وكذلك تخصيص 1110 سيارات أجرة لغير الراغبين في إستقلال الحافلات المجانية توزعت على تلك المحطات لضمان عدم تأخر المستخدمين الموجودين في المحطات، ولتفادي الازدحام.

إخلاء

وأكدت أن عمليات الإخلاء من المترو كانت آمنة دون أية صعوبات إذ أن المترو صمم للتوقف تماما في حالة الطوارئ، وخرج الركاب بشكل طبيعي مع وجود مخارج طوارئ كل 500 متر.

وذكرت أن الفريقين الفني والطوارئ عملا لمدة ساعتين لإصلاح الخلل ونجحا في إصلاحه حيث عاد المترو للعمل بكامل كفاءته ،فيما يتم التحقيق في الأسباب التي أدت إلى تعطل المترو، مشيرة إلى تواصل الهيئة طوال تلك المدة مع الجمهور مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، بالإضافة إلى مركز الاتصال التابع لها للرد على استفسارات الجمهور، أو إعلام الركاب المتواجدين في المحطات بالمستجدات والبدائل، مع تواجد عدد كبير من المرشدين والمختصين لإخلاء الركاب وتوجيههم بالشكل الصحيح.

نفي

ونفت المري تماماً ما تداولته بعض المواقع عن أن أسباب التوقف تعود إلى حادث تصادم لعربات المترو، أو علاقته بالتشعيل التجريبي للترام، مؤكدة أن العطل فني بحت لا صلة له بأية أسباب اخرى.

وأشارت إلى أن أكثر محطتين شهدتا كثافة في الركاب كانتا »دبي مول« و»الخليج التجاري« نظرا لوقوعهما على مناطق تضم مراكز تجارية يؤمها عدد كبير من السياح والزوار.