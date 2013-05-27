المكمل الغذائى "كونيزم- كيه 10" يقى من هبوط عضلة القلب

كشفت الأبحاث الطبية أن الانتظام فى تناول المكمل الغذائى "كونيزم-كيه10" يساعد بصورة كبيرة فى الوقاية من فرص الإصابة بهبوط عضلة القلب، ويخفض معدلات الوفاة بنحو النصف خاصة بين المرضى الذين يعانون من حالات متقدمة.

ووجد الباحثون تراجعا ملحوظا فى معدلات دخول المرضى الذين ينتظمون فى تناول هذا المكمل الغذائى الهام بسبب إصابتهم بهبوط فى القلب على الرغم من أن معدلات دخولهم المستشفى بلغت 14% فى مقابل 25% بين المرضى الذين يتناولون عقارا زائفا.

ويتم تشخيص "هبوط عضلة القلب" عند إصابة المريض بالوهن والضعف وإخفاق عضلة قلبه فى ضخ كميات الدم اللازمة والمحملة بالأوكسجين، وعناصر التغذية المختلفة إلى كافة أعضاء الجسم ليعانى المريض من وهن وصعوبة فى التنفس مصحوبا بتضخم فى القلب، وعدم ضخ الدم اللازم لاحتياجات الجسم.

ويعد "كونيزم -كيه 10" أول مكمل غذائى وعقار يساعد فى تحسين وظائف القلب وخاصة بين مرضى هبوط عضلة القلب المزمن فى الوقت الذى طالب فيه العديد من أطباء القلب وخبراء الصحة بضرورة ضمه للعلاج التقليدى لمرضى هبوط العضلة.