«الخارجية» تحذرالمواطنين من ارتياد 5 مناطق خطرة في بريطانيا

حذرت وزارة الخارجية المواطنين المسافرين إلى المملكة المتحدة من 5 مناطق تتعدد فيها جرائم النشل والنصب والسرقة، مطالبه إياهم بعدم السكن فيها.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني من خلال خدمة «تواجدي» المناطق التي تعد الأكثر خطورة والأقل أمناً، حيث شملت منطقة«إيدجوار رود» الواقعة بين محطتي « ماربل آرتش» جنوباً إلى محطة «إدوار رود» شمالاً، وكذلك منطقة شارع أكسفورد الواقعة بين محطتي «ماربل آرتش» غرباً إلى محطة «توتنهام كورت رود» شرقاً مروراً بمحطتي «بوند ستريت»، و«Oxford Circus»، وهي منطقة تجارية عالمية وبها مجمّع محلات «Selfridges» الشهير، الذي يكثر ارتياده من قبل مواطني الدولة.

ومنطقة «Piccadilly وSoho» وهي المربع الواقع إلى شرق محطة «Oxford Circus» حتى محطة «توتنهام كورت رود»، ومن ثم الممتدة جنوباً حتى محطة «Leicester Sqaure» لتغلق المربع عند محطة «Oxford Circus» مجدداً مروراً بمحطة «Piccadilly Circus».

والمناطق الأقل أمناً التي تضمنها التحذير هي منطقة شارع «شيفارد بوش» الواقعة حول محلات شيفارد بوش، ويوجد في هذه المنطقة سوق شعبي كبير، وبجانبه العديد من مباني المساكن الحكومية، ومنطقة شارع «Queens Way» الواقعة حول محطة «Queens way» ومحطة «Bays Water».