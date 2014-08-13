شراكة بين «طرق دبي» والأرشيف الوطني لتعزيز الهوية الوطنية

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مذكرة تفاهم مع الأرشيف الوطني لتعزيز الهوية الوطنية وإبراز الإنجازات التاريخية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الطرفين في تبادل الخبرات والاستشارات في مجال إدارة الوثائق والأرشيف، وتنظيم المعارض ذات الصلة.

وقع المذكرة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على تحقيق المصلحة العامة، والتعاون لإنجاز متحف الاتحاد واستدامته، ومقتنياته من المواد الأرشيفية التاريخية، وتسويق نشاطاته، وإعداد النشرات والكتيبات والأدلة الإرشادية الخاصة به، والبحث في إطار المعلومات التاريخية، والتواصل مع الجهات الخارجية والجهات الحكومية المحلية والعالمية بخصوص المواد الأرشيفية المراد عرضها.

القيمة التاريخية

وقال مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات : يهدف متحف الاتحاد إلى تأكيد القيمة التاريخية للموقع والمبنى الذي كان فيه التوقيع وإعلان تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية، وتحويل المبنى الحالي إلى متحف يكون مركز إشعاع يقصده المواطنون والمقيمون والسياح والطلاب والباحثين، للتعرف إلى مراحل وتحديات تأسيس الاتحاد، والإنجازات التي تحققت خلال مسيرته، إلى جانب غرس وتأصيل مفهوم وقيمة الاتحاد في نفوس المواطنين والأجيال القادمة.

ومن جانبه أعرب مدير عام الأرشيف الوطني عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات مؤكداً أنها تنسجم في مضمونها وأهدافها مع مساعي الأرشيف الوطني الرامية إلى حفظ ذاكرة الوطن للأجيال، وتنظيم أرشيفات الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية بهدف تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفق الأصول العلمية؛ للاستفادة منها في تحقيق المصلحة العامة، وفي ذلك إسهام في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، إضافة إلى إتاحة مجالات البحث أمام الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها للمستفيدين.

يذكر أن مذكرة التفاهم هذه تنصّ أيضاً على التعاون في مجال السياسات الأرشيفية، والاستشارات الفنية في الأعمال المتعلقة بإدارة الوثائق والأرشيف وحفظه بمتحف الاتحاد، وتوفير المقتنيات الناقصة فيه.