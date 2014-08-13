"دبي 360".. بوابة إبداعية للؤلؤة العرب تبصرهـا العيون عبر العالم

لوحات فنية لمعالم دبي ولقطات إبداعية لأروع المشاهد الحضارية في جنبات الإمارة وفيديوهات بتقنيات حديثة ودقيقة ترصد حركة الحياة في دبي صعوداً في آفاق الجمال والتطور والنهضة الشاملة.. كل ذلك وأكثر يحتضنه موقع دبي 360 درجة الذي كشف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابيه في «انستغرام، وتويتر» عن اقتراب إطلاقه.

مبادرة إبداعية لسموه تنطلق من حب جارف لدبي وأهلها وحضارتها، وترصد أبرز معالمها السياحية من جميع الزوايا وفي كافة الأوقات، وتقول للعالم سترون دبي عبر هذه البوابة من منظور مختلف وستجدون في أرجائها ما لم تكونوا تتخيلون.

والداخل إلى موقع Dubai360.com في نسخته التجريبية تدهشه اللقطات الإبداعية التي أخذت لدبي في مختلف مواقعها ولأبرز معالمها كبرج خليفة وبرج العرب وأبراج الإمارات والمركز التجاري ولقطة عامة لبر دبي والخور ومول دبي، ودبي مارينا والجميرا ودبي داون تاون ومدين دبي للإنترنت وحديقة الخور والصفا وبوليفارد محمد بن راشد وقرية المعرفة وشارع الشيخ زايد بأبراجه وجماله، وأبدع المنازل والفلل في الإمارة ومحطات مترو دبي وممشى دبي، فضلاً عن لقطات من داخل أجنحة الفنادق والأبراج والمطاعم في الإمارة وغيرها الكثير من اللقطات التصويرية والفيديوية باستخدام أحدث التقنيات والمعدات في مجال التصوير والعرض لتقديم دبي الحضارية ومعالمها السياحية من جميع الزوايا وفي كافة الأوقات.

وكما أكد سموه حين كشف عن قرب إطلاق الموقع بأنه سيكون واجهة لم تر الإمارة بمثلها من قبل، فإن الموقع الذي يستخدم أحدث تقنيات التصوير والعرض يهدف إلى إبراز الصورة الواقعية لدبي، التي أصبحت واحدة من أهم مدن العالم نمواً وجذباً للاستثمارات والشركات العالمية الضخمة، إضافة إلى كونها إحدى الوجهات السياحية على الأجندة العالمية، كما سيحوي الموقع العديد من الفيديوهات التي تغطي أماكن دبي القديمة والحديثة، وينقلها للمشاهدين عبر الإنترنت بأعلى التقنيات ومن كافة الزوايا.

عشق دبي وأهلها

هذا العشق الكبير لدبي ليس غريباً على سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، فقبل ذلك أطلق سموه مبادرة لكتابة سيرة مصورة للحياة في إمارة دبي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام كامل وبمشاركة جميع سكان وزوار الإمارة عبر تصوير الحياة الحقيقية فيها وأهم وأجمل اللحظات التي يعيشونها في الإمارة ووضعها على الوسم «My Dubai#» لنشرها لبقية العالم ونقل سيرة حقيقية ومصورة لتجربة الحياة في الإمارة عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت تتمتع بانتشار واسع النطاق وتعد النافذة الأهم التي يتابع من خلالها العالم ما يحدث في دبي.

وأكد حينها سموه «أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو إيصال رسالة للعالم نقول فيها إن وراء التقدم العمراني والتكنولوجي في دبي حياة جميلة، وهوية متفردة، وثقافة حقيقية، وستنقل الصور حياة ملايين السكان والزوار في دبي، ستنقل مشاعرهم وخواطرهم وأجمل أوقاتهم ولحظاتهم، وتجاربهم ومغامراتهم، وأهم محطات حياتهم الاجتماعية، ستنقل الحياة في دبي بكل تفاصيلها ولمحاتها الإنسانية للعالم، وستنقل أيضاً القيم والمبادئ التي يعليها مجتمعنا».

وقد سجل وسم مبادرة (#MyDubai) – مساهمات تجاوزت المليون مشاركة مقدمة صورة مشرقة عن حياة سكان وزوار دبي.

لقطات مدهشة

ولدى الدخول إلى الموقع تصادفك صور بشكل كروي أو بدوران 360 درجة شامل الرؤية، استغرق التقاط الصور المجمعة فيه، كما ذكر الموقع، ما يقرب من 30 ساعة، ويستعرض أنشطة المدرج في مطار دبي الدولي؛ أحد المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً في العالم، كما يقدم التصوير المتباطئ لمطار دبي الدولي فرصةً للمشاهدين لينتقلوا بأنفسهم بأحد المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم، إذ يمكنهم مشاهدة طائرات من أكثر من 125 شركة طيران على اختلافها في رحلاتها من وإلى أكثر من 260 اتجاه عبر القارات الست. ومع التقاط حوالي 1000 حركة طيران في غضون 24 ساعة، يتمتع المشاهد بالأحداث والإثارة المستمرة بغض النظر عن الاتجاه الذي يختار مشاهدته.

كما أطلقت الصفحة التجريبية لموقع Dubai360.com، فيديو غير تفاعلي تم إنشاؤه من ملفات بانورامية المصدر تصف المشهد الكامل كأنه «كوكب صغير» يدور ببطء ويصور مرور الزمن انتقالاً من النهار إلى الليل. ويعد محتواه جزءاً واحداً فقط من جولة متكاملة أكثر شمولاً تستخدم فيها تكنولوجيا مستحدثة سوف يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذه السنة.

كما تشرح صفحة الموقع كيفية تشغيل الفيديوهات وعرضها، وتقدم شرحاً مفصلاً لقائمة الخيارات، إضافة إلى التقنيات المستخدمة في التصوير والعرض والوسائط المتعددة التي يستخدمها الموقع.

هذا الجمال الحضاري في دبي عزاه يوماً سموه إلى الطاقة الإيجابية التي ينعم بها أهل الإمارة، وقال في ذلك: «ترتكز إنجازاتنا على الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها أهل الإمارة التي تثري الروح الإبداعية فيها وترسخ قيم المحبة والتناغم بين جميع أفرادها المنتمين إلى أكثر من 200 جنسية من كافة أنحاء العالم».

»انستغرام«

المعروف عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، شدة تواصله مع متابعيه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما صفحته على موقع انستغرام، حيث دأب سموه على نشر صوره وصور عن دبي في صفحته، والتي تحظى باستمرار بالمتابعات الواسعة حول العالم، مما يكرس الرؤية الحضارية لسموه في استخدام جميع وسائل التواصل للتعريف بدبي ونهضتها.