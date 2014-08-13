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الوفد الفلسطيني: المفاوضات في القاهرة حول غزة توقفت ليلًا.. وهناك تقدم فيها

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الوفد الفلسطيني: المفاوضات في القاهرة حول غزة توقفت ليلًا.. وهناك تقدم فيها الوفد الفلسطيني: المفاوضات في القاهرة حول غزة توقفت ليلًا.. وهناك تقدم فيها

غزة تحت القصف -أرشيفية

توقفت المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القاهرة برعاية ، مساء الثلاثاء، على أن تستأنف الأربعاء في اليوم الأخير من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب ما أعلن الوفد الفلسطيني الذي تحدث عن تحقيق “تقدم”.

وكانت هذه المفاوضات التي تجري في محاولة لتحويل وقف إطلاق النار هذا إلى هدنة دائمة، قد استؤنفت الاثنين. وسوف ينتهي وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة فجر الخميس.

وستكون المفاوضات، الأربعاء، إذن حاسمة وقد ألمح الفلسطينيون إلى أنهم لا ينوون تمديد الهدنة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال عضو في الوفد الفلسطيني لوكالة فرانس برس، “حصل تقدم لكنه غير كاف من أجل توقيع اتفاق. تستأنف المفاوضات اليوم الأربعاء”، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتهم، غادر المفاوضون الإسرائيليون جوًا إلى إسرائيل، وفق مصادر ملاحية، لإجراء مشاورات مع على غرار ما يحصل عند نهاية كل يوم من التفاوض.

أ ف ب

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