افتتاح البرنامج المكثف لرفع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى

افتتح مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور مالك بن ظاهر الحسيناوي البرنامج المكثف لرفع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والتي تعده وزارة الصحة.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الصحي بالمستشفى بالنيابة عبدالعزيز المطيري، إن وزارة الصحة ومن خلال الجهود التي تبذلها في التعامل مع فيروس كورونا فقد أعدت الوزارة برنامج مكثف لرفع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، مشيراً إلى انه تم الاستعانة بخبرات عالميه للمساندة في تطبيق برنامج التدريب والتأهيل لمنسوبي المنشآت الصحية.

وبيّن المطيري، أن البرنامج انطلق الأحد الماضي وسيختتم أعماله اليوم الخميس المقبل وسيكون الحضور لجميع موظفي المستشفى والشركات العاملة بالمستشفى من أطباء وفنيين وإداريين وعمال.