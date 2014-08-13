أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

افتتاح البرنامج المكثف لرفع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى

Google+ Print
افتتاح البرنامج المكثف لرفع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى افتتاح البرنامج المكثف لرفع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى

    افتتح مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور مالك بن ظاهر الحسيناوي البرنامج المكثف لرفع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والتي تعده وزارة الصحة.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الصحي بالمستشفى بالنيابة عبدالعزيز المطيري، إن وزارة الصحة ومن خلال الجهود التي تبذلها في التعامل مع فيروس كورونا فقد أعدت الوزارة برنامج مكثف لرفع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، مشيراً إلى انه تم الاستعانة بخبرات عالميه للمساندة في تطبيق برنامج التدريب والتأهيل لمنسوبي المنشآت الصحية.

وبيّن المطيري، أن البرنامج انطلق الأحد الماضي وسيختتم أعماله اليوم الخميس المقبل وسيكون الحضور لجميع موظفي المستشفى والشركات العاملة بالمستشفى من أطباء وفنيين وإداريين وعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية