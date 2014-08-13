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أبوثنين مديراً لعلاقات كلية رماح

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أبوثنين مديراً لعلاقات كلية رماح أبوثنين مديراً لعلاقات كلية رماح
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سعد أبوثنين

رماح - مناحي السبيعي

    أصدر عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة رماح قراراً يقضي بتعيين الأستاذ سعد بن عبيد أبوثنين مديراً لقسم العلاقات العامة والإعلام بكلية رماح. الجدير بالذكر أن أبوثنين يعتبر من الكوادر الاعلامية الشابة البارزة في محافظة رماح وقد شارك في عضوية العديد من اللجان الإعلامية والتنظيمية والتطوعية التي تخص المحافظة.

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