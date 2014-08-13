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وزير التربية يشرف على مجلة المعرفة

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وزير التربية يشرف على مجلة المعرفة وزير التربية يشرف على مجلة المعرفة
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وزير التربية مع رئيس وأعضاء تحرير «المعرفة»

الرياض - راشد السكران

    وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بإشراف سموه على مجلة المعرفة تقديراً لدورها الرائد ومسيرتها التاريخية والتي تمتد لأكثر من 65 عاماً، وتأتي موافقة سموه دعماً لرؤية طموحة تستهدف تحويل مجلة المعرفة إلى منظومة معرفية شاملة، ذات قوالب إعلامية متعددة، وبما يخدم العمل التربوي والتعليمي. رئيس تحرير مجلة المعرفة محمد الدخيني قدم شكره وتقديره لسمو وزير التربية والتعليم على صدور موافقته الكريمة، مؤكداً أن جهود سموه في تعزيز الجانب المعرفي والفكري على مدى السنوات الماضية، وإسهاماته الإعلامية الكبرى ستحقق القيمة المضافة لمجلة المعرفة، وستعزز من دورها الاستراتيجي، والذي يعتبر جزءاً من منظومة العمل التربوي والتعليمي في الوزارة.

وأشار محمد الدخيني إلى أن مجلة المعرفة صدر أول أعدادها في عام 1379ه ولا تزال حتى اليوم تصدر في مجلة ورقية، وتستهدف منسوبي الميدان التربوي من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، إضافة للمهتمين والمتخصصين في الشأن التربوي والتعليمي من الأكاديميين والباحثين، مضيفاً أن مجلة المعرفة ستشهد بإذن الله خلال المرحلة القادمة تحولات استراتيجية، تعزز من قيمتها العلمية والمعرفية، وتتيح المساحة للتواصل وإبداء الرأي وتعزيز مبدأ التكامل وتبادل الخبرات على الصعيدين المحلي والدولي.

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