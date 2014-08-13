استئناف محاكمة «دومة» و268 متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء» اليوم

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، صباح الأربعاء، للشهود في محاكمة الناشط السياسي، أحمد دومة و268 متهمًا بينهم 16 متهمًا محبوسين و9 هاربين والباقي تم إخلاء سبيلهم، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 13 أغسطس الجاري.

وشهدت الجلسة السابقة، الاثنين، اعتراض «دومة» على القفص الزجاجي الذي وضع فيه، قائلًا: «أنا مش في جنينة حيوانات عشان اتحط في قفص داخل قفص».

وطلب الناشط السياسي من رئيس المحكمة إزالة القفص حتى يتمكن من الحديث مع فريقه القانوني كما يشاء، ولا يتحدث فقط بأمر المحكمة لأن ذلك الأمر يعد مخالفًا قانونيًّا.

وتسبب طلب «دومة» في غضب هيئة المحكمة، ووجه القاضي حديثه إلى دفاع «دومة»، وقال له: «موكلك أهان المحكمة.. وأنا كأب مش هحاسبه دلوقتي»، فرد الدفاع: «إمتى هتحاسبه»، فأجاب القاضي: «لو حدثت إهانة أخرى فلن أتردد في تطبيق القانون عليه».

في الوقت نفسه، سمحت الأجهزة الأمنية المكلّفة بتأمين جلسة محاكمة «دومة» بدخول وفد من الاتحاد الأوروبي، وحضوره الجلسة، وذلك بعد أن سمح رئيس المحكمة لهم بالدخول، ويتكون الوفد من 3 أشخاص بينهم سيدة.

وطلب «دومة» من فريقه القانوني الانسحاب من الترافع في قضيته نظرًا لحبسه داخل قفص زجاجي.