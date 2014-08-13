واشنطن تدافع عن «كيري» بعد إقامته في فندق «رجل» على قائمتها السوداء

دافعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن إقامة وزير خارجيتها، جون كيري، بفندق في ميانمار، يمتلكه رجل أعمال مدرج على القائمة السوداء لها.

وقضى «كيري»، والوفد المرافق له، ليلة السبت، بفندق «ذي ليك جاردن» في ناي بي تاو، حيث وصلوا إلى ميانمار للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية رابطة جنوب شرق آسيا.

يشار إلى أن المجموعة المالكة للفندق، «ماكس ميانمار»، يرأسها رجل الأعمال المحلي زاو زاو، وهو مدرج على قائمة للعقوبات خاصة بوزارة الخزانة الأمريكية، ضد الذين تجمعهم علاقات بجنرالات ميانمار السابقين، بحسب موقع وزارة الخزانة.

وتلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماري هارف، عددًا من الأسئلة حول إقامة الوزير والوفد، وذلك أثناء مؤتمر صحفي يومي، وأكدت أن الفندق نفسه لا يقع تحت طائلة العقوبات، بل صاحبه فقط.

وأضافت: «يمكنك الإقامة في هذا الفندق بغض النظر عمن تكون، لكن لا يمكنك فقط أن تقيم أعمال معه، لذا إذا كنت ترغب في بيع مناشف له، لا يمكنك فعل ذلك، لكن يمكن أن تقيم فيه».

وأوضحت أن وزارة خارجية ميانمار هي التي اختارت مكان إقامة الوفد الأمريكي في الفندق.