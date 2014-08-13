فيديو.. «الإبراشي»: اقترحت على السيسي تحويل «فض رابعة» لـ«يوم احتفالي»

طالب الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يجعل يوم فض اعتصامي رابعة العدوية في القاهرة والنهضة في الجيزة، «يومًا احتفاليًا»، حسب تعبيره.

وأوضح «الإبراشي»، في حلقة برنامجه «العاشرة مساء» على قناة «دريم 2»، أنه اقترح على السيسي في لقائه مع الإعلاميين، السبت الماضي، بأن يلقي كلمة، 14 أغسطس الجاري، احتفالًا بـ«فض رابعة والنهضة»، حسب قوله.

وقال: «اقترحت عليه أن نحول هذا اليوم ليوم احتفالي، لأنه يوم فض الاعتصام يوم استعادة هيبة الدولة»، معتبرًا أنه كان «اعتصام دويلة داخل الدولة، واعتصام مسلح يقوم بعمليات قتل وتعذيب وخنق وحصار للمواطنين»، حسب تعبيره.

وأضاف: «كان يجب أن نستعد لها اليوم ونحتفي ونحتفل به»، متابعًا: «أتمنى أن يستجيب الرئيس السيسي لهذا الاقتراح».